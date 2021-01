Striscia sventa truffa da 150mila euro, l'anteprima

L’inviata di Striscia Rajae ha sventato una truffa ai danni di un ristoratore di Chieri (Torino) che, dopo aver messo online l’annuncio per vendere la sua attività, era stato contattato da un sedicente broker immobiliare svizzero interessato all’affare. «La cosa che mi ha insospettito è che il broker abbia subito fissato un appuntamento a Roma per stabilire il metodo di pagamento, senza neppure aver visto il locale», ha dichiarato il ristoratore che si è subito rivolto a Striscia.



Così, una troupe del Tg satirico ha documentato l’incontro, avvenuto in un hotel di Roma, dove il broker e il titolare della società svizzera si sono offerti di acquistare il ristorante a una cifra addirittura più alta di quella dell’annuncio, ma richiedendo in anticipo e in nero la provvigione di 150 mila euro.



All’arrivo dell’inviata di Striscia i due truffatori si sono dati precipitosamente alla fuga, forse aiutati dal personale dell’albergo.



Rajae ha successivamente cercato spiegazioni in hotel, scoprendo anche che i due “clienti” non erano stati registrati all’ingresso, senza trovare però collaborazione dal personale.



Non è la prima volta che Striscia riesce a sventare una truffa del genere. Già qualche tempo fa il tg satirico era stato contattato da un altro telespettatore per una vicenda simile che aveva visto gettarsi all'inseguimento il nostro Moreno Morello.