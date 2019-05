Ottimi ascolti per Striscina la notizina (la versione ridotta di Striscia la notizia in onda prima del match di Champions League) che ieri, martedì 26 settembre, è risultato il programma più visto della giornata con 4.515.000 telespettatori e il 18.44% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il Tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha ottenuto il 20.88% di share. Alle 20.34, lo storico varietà campione d’ascolti ha raggiunto picchi di 5 milioni di telespettatori (4.933.068), pari al 20.09% di share e al 22.58% di share sul target 15-64 anni.