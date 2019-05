Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Cecilia Capriotti torna a parlare del canna-gate all’Isola dei famosi e della ricostruzione fatta col Var dal Tg satirico (VAI AL VIDEO). La Capriotti conferma: «Le frasi che ha detto Monte sono vere perché ero lì e noi le avevamo sentite, non posso negare questo». Da casa, invece, queste frasi non so erano capite bene. La Capriotti spiega: «Non si sentivano perché c’erano voci sopra. Nessuno ha messo in discussione Eva».