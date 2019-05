Tapiro a Belen per la (presunta) fine della relazione con Iannone

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Belén Rodriguez riceverà un Tapiro d’oro nascosto tra le rose per la (presunta) fine della storia con Andrea Iannone. Al tapiroforo, che l’ha intercettata a Milano, la showgirl argentina ha negato la crisi con il motociclista: «Non è successo niente, non ho niente da dire». Quanto alle polemiche nate dopo un commento su Instagram, nel quale Belén dice di considerare più elegante la magrezza, perché quando ingrassa si sente «un po’ volgarotta», l’attapirata argentina ha spiegato: «Mi hanno detto che ero dimagrita troppo, quindi io ho detto solo che quando ingrasso un po’, in televisione mi sento un po’ volgarotta, un po’ sudamericana. Per questo mi preferisco un po’ più secca. Loro quindi hanno detto che la Tatangelo e la Yéspica, effettivamente, sono un po’ più in carne, un po’ più appetibili».