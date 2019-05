A Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.40) Barbara d’Urso riceverà il Tapiro d’oro per essere stata definita «di plastica» da Stefano Parisi. In un fuori onda che sarà trasmesso questa sera a Striscia, infatti, si vede il candidato a sindaco di Milano confidare a Gabriele Albertini di essere stato ospite di Domenica live di aver avuto l’impressione che la conduttrice napoletana fosse «tutta di plastica». A Valerio Staffelli che l’ha intercettata a Milano, l’attapirata conduttrice, dopo aver guardato il filmato, ha spiegato di non aver rifatto nulla e ha mostrato alcune parti del corpo rese toniche da un’attività sportiva quotidiana: «Faccio danza tutte le mattine!». Quanto alla scelta di Parisi di inaugurare la campagna elettorale nel locale di Belén, il Ricci di Milano, la conduttrice napoletana ha commentato: «Ha fatto bene. Non ho un ristorante altrimenti lo avrei ospitato io! Non ho nulla contro Belén. Sono tutte lì che litigano con me, mi avete mai sentito dire qualcosa di qualcuna?».



Vedi servizio