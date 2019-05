Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Cristiano Malgioglio riceverà il Tapiro d’oro per la sua inaspettata eliminazione dal Grande Fratello Vip durante la semifinale di lunedì scorso.

Il cantautore, intercettato da Valerio Staffelli a Milano, ha spiegato così il motivo per cui è uscito dalla casa: «Non lo so, ma sai, avere una regina è abbastanza fastidioso dentro la casa. È uscita la regina ma non ha lasciato neanche una goccia di profumo. Sicuramente ho vinto il Grande Fratello Vip visto che tutti i social si occupano di me. Io sono sconvolto da questa popolarità, alla mia età». Il tapiroforo ha ricordato che Malgioglio ha baciato tutti i concorrenti del reality e lui ha commentato: «A volte mi sentivo etero e a volte gay. Ho baciato tutti, ma il bacio più bello penso che sia stato quello con Jeremias Rodriguez. È molto etero però, peccato. Se non lo fosse stato forse ci avrei fatto un pensierino».

Infine ha dichiarato: «Sono felice di essere uscito una settimana prima perché tutti parlano della Malgy. Senza la regina Malgy non so cosa sarebbe successo».