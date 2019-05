Tapiro d'oro a Gianni Morandi per Baglioni e Sanremo

Dopo che “fonti Rai” hanno risposto ai servizi di Striscia escludendo l’esistenza di un conflitto di interessi tra Sanremo-Salzano-Baglioni vista «la caratura artistica e professionale» di Baglioni, questa sera, mercoledì 30 gennaio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Gianni Morandi riceve il Tapiro d’oro perché, a differenza sua, Baglioni ha ottenuto la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo. Morandi ha forse una “caratura artistica e professionale” minore rispetto a quella di Baglioni?



Staffelli intercetta il cantante e domanda come è stato possibile non aver ottenuto la doppia carica come Baglioni. Morandi spiega: «Chiesi di non essere direttore artistico perché poteva esserci un problema a scegliere un cantante piuttosto che un altro».



L’inviato poi domanda: «Oggi come oggi, un cantante guadagna di più facendo i concerti o vendendo i dischi?», l’artista spiega che «oramai esiste solo il concerto e il nostro guadagno è quello».



Morandi, inoltre, sulla sua scelta di non firmare come direttore artistico specifica: «Chiesi di non farlo perché avevo paura che potessero accusarmi un domani di aver messo dei miei amici».