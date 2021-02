Lo 0-3 di Milan-Inter è valso al calciatore rossonero Zlatan Ibrahimovic il suo sesto Tapiro d’oro. Intercettato a Milano da Valerio Staffelli, l’attaccante del Milan ha dichiarato: «È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna».



L'ultimo Tapiro risale a poco tempo fa, per la precisione al 30 novembre, quando il calciatore era balzato agli onori della cronaca per la sua polemica nei confronti del videogioco Fifa. «Sfruttano la mia immagine senza darmi un euro: è contro le regole», aveva dichiarato ai microfoni del nostro inviato, che anche in quell'occasione lo aveva premiato con l'omaggio dorato.