Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Luigi Zanda.

Il senatore e tesoriere del Partito Democratico in una recente intervista aveva polemizzato con Matteo Renzi sulla differente destinazione che avrebbero avuto alcuni finanziamenti al partito.



L’attuale leader di Italia Viva, martedì scorso, alla consegna del Tapiro d’oro (vedi il servizio), aveva definito Zanda un bugiardo.



La contro risposta di Zanda non si è fatta attendere: «Io non dico bugie». Chi ha ragione?