Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Rino Gattuso riceverà il Tapiro d’oro per aver pareggiato contro il Benevento alla partita d’esordio come allenatore del Milan. Nell’ultima giornata di campionato, i rossoneri, in trasferta in Campania, hanno subito un clamoroso pareggio a tempo scaduto (il primo risultato utile del Benevento in stagione) grazie a un gol del portiere avversario Alberto Brignoli. Valerio Staffelli ha raggiunto Gattuso a Milanello commentando: «Ho visto un bellissimo gol di Montella all’ultimo secondo, quello non era il portiere del Benevento, era Montella travestito». Il tapiroforo, poi, ha ricordato a Gattuso che un “nuovo” allenatore di nome Ancelotti si è proposto alle squadre di Serie A, e Rino ha risposto: «Io ci ho messo un po’ di tempo per arrivare e sono orgoglioso di rappresentare questa società. Speriamo di rimanerci più a lungo possibile». Gattuso ha concluso dicendo: «Solo con la lotta non si va da nessuna parte, bisogna giocare da squadra e vincere le partite».