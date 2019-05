Maroni: «solleciterò chi deve prendere le misure adeguate. Non può essere che uno possa bypassarle così, senza essere fermato»

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Roberto Maroni riceverà il Tapiro d’oro per le falle nel piano anti-terrorismo a Milano, documentate da Valerio Staffelli in due servizi andati in onda nei giorni scorsi a Striscia (SERVIZIO 1 e SERVIZIO 2). Al tapiroforo, che lo ha incontrato a Milano, il Presidente della Regione Lombardia ha dichiarato: «Sono molto attapirato e preoccupato. Premesso che come Presidente della Regione non ho alcuna responsabilità sulle misure anti-terrorismo, mi preoccupa la facilità con cui siete riusciti a penetrarle, quindi chiamerò subito il questore, le forze dell’ordine, i responsabili della SEA perché non può e non deve succedere questo. Bisogna organizzare sistemi di controllo efficaci. Non può essere che uno possa bypassarli così, senza essere fermato. Solleciterò chi deve prendere le misure adeguate. Grazie della segnalazione».