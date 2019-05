Stasera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) mostra il fuori onda della rovinosa caduta di Wanda Nara mentre prova il tango argentino a Tiki Taka. La showgirl argentina è stata intercettata a Milano da Valerio Staffelli che le ha consegnato il suo quarto Tapiro d’oro. Nara ha detto: «Questo è l'anno dei premi per me. Il Tapiro d’oro porta fortuna. Portane uno a Mauro». L’inviato incalza: «Come va con Icardi?». E Wanda: «La nostra famiglia è interista. Siamo a Milano e ci rimaniamo. Sono sicura al 100%. Abbiamo anche rinnovato l’iscrizione a scuola ai bambini». Staffelli domanda: «Magari a Mauro Icardi daranno anche la fascia da capitano?». L’argentina risponde: «Vediamo… non sarebbe un problema».



Infine, il tapiroforo chiede spiegazioni sul rapporto con la cognata Ivana Icardi, recentemente querelata per diffamazione dopo alcune esternazioni definite lesive dell’onore e della reputazione di Wanda. Lei: «Io vado d'accordo con tutti. Ma la sorella di Icardi usa le mie bambine per fare business».