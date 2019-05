Tapiro d'oro ad Andrea Delogu per aver elogiato "Rolls Royce"

Questa sera, giovedì 7 febbraio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Andrea Delogu riceve il Tapiro d’oro per le sue dichiarazioni a favore della canzone Rolls Royce di Achille Lauro, che è in realtà un inno all’ecstasy.



Staffelli intercetta la Delogu e le domanda: «Questa mattina, ha detto che la canzone di Achille Lauro è poesia pura». L’inviato aggiunge: «Sulle pastiglie di ecstasy c’è scritto RR, non lo sapeva?». La Delogu risponde: «Io pensavo alla macchina, perché lui nel videoclip arriva su una Rolls Royce».



Staffelli le ricorda «che i ragazzini di 14-15 anni sono i principali consumatori di quel tipo di droga». Lei quindi ammette: «Adesso mi sento molto in colpa. Ho letto il testo ma non ho visti riferimenti. Ritratterò». E ancora: «La droga fa male. Ho sbagliato».