The Ferragnez, vacanze hot e social in Polinesia

Più che una vacanza è stata una vera e propria luna di miele quella di Chiara Ferragni e Fedez che sono volati in Polinesia senza il figlio Leone.



Il viaggio avrebbe dovuto svolgersi due estati fa, ma è stato poi annullato quando l'influencer ha scoperto di essere incinta.



"Il rimborso non è mai arrivato - ha spiegato Chiara sui social - ma, dopo 1000 email e telefonate, siamo riusciti a cambiare le date e riprenotare per le vacanze di Pasqua 2019".



Mentre Leone gattonava a casa, mamma e papà sono sembrati molto ‘accaldati’ sotto al sole della Polinesia.



Chiara ha postato varie foto che la ritraggono a fare il bagno nuda e molte mamme sono insorte sul Web giudicando il suo atteggiamento poco consono.