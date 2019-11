Tiziano Ferro ha accusato Fedez di bullismo. Il cantante di Latina, che oggi a Milano ha presentato il suo ultimo album «Accetto Miracoli», ha parlato del suo vissuto da ragazzino e delle vessazioni subite. Un discorso complesso, dal quale poi è partita una mezza frecciata al rapper.

Facendo riferimento alle offese ricevute, Ferro ha dichiarato che «il bullismo non è finito a 13 anni».

«Mi si tira in ballo e io sono ironico – ha proseguito - finché si scherza va bene, mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità, perché anche una battuta può mettere un adolescente a disagio, e che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte, non solo verso di me».

Parole che a molti sono sembrate un chiaro riferimento a Fedez, anche se a domanda diretta il cantante ha risposto: «Uno dei tanti…».

Che tra i due non scorresse proprio amore era già chiaro dopo l’uscita di «Tutto il contrario», brano del 2011 il cui testo diceva: «Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi. "Ciao, sono Tiziano, non è che me lo ficchi?"».

Parole che il cantante di Latina non ha gradito, evidentemente. «Servirebbe una legge contro l’odio, perché le parole sono importanti. Bisogna imparare a dire le cose, esistono forme e tempi».

Il riferimento è anche agli haters, che mai gli hanno risparmiato critiche e insulti, specie sui social.

«Anche questo è bullismo, non ci si deve scherzare».

Su Instagram, intanto, Fedez ha voluto rispondere al collega attraverso le sue stories.