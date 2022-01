Tutti autori comici con Claudio (Baglioni) - come da copione

06/02/2018



Nel corso del "68° Festival Della Canzone Italiana" (Raiuno), Michelle Hunziker, scendendo dalla scalinata del palco del teatro Ariston di Sanremo, mentre è impegnata a cantare il celebre brano di Mina "E se domani", è costretta ad affrontare una serie di imprevisti, come la rottura di un gradino e la perdita di una scarpa, cui cercano di ovviare, posizionati carponi alle sue spalle, Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni, il quale si priva di una delle sue calzature, uno stivaletto, per cederla alla collega.



1971



La cantante gallese Shirley Bassey, nello show "Morecambe And Wise Christmas Special", andato in onda nel 1971 sulla BBC, cantando il brano "Smoke gets in your eyes", è costretta ad affrontare una serie di imprevisti, come la rottura di un gradino e la perdita di una scarpa, cui cercano di ovviare, posizionati carponi alle sue spalle i comici Inglesi Eric Morecambe ed Ernie Wise.









07/02/2018



Sul palco del teatro Ariston di Sanremo, il cantautore, direttore artistico del "68° Festival Della Canzone Italiana" (Raiuno), chiama a esibirsi Pierfrancesco Favino, annunciando che declamerà dei versi inediti del celebre poeta spagnolo Federico Garda Lorca. In realtà, quelli che l'attore legge con enfasi dinanzi a un leggio sono alcune strofe del singolo "Despacito" (2017), successo mondiale di Luis Fonsi, di cui poi il maestro Maurizio Filardo avvia la melodia.



09/09/2017



L'attrice Ottavia Piccolo, intervenendo alla cerimonia di premiazione del Premio Campiello, trasmessa da Raicinque, aveva proposto la stessa gag, declamando seriosamente, dinanzi a un leggio, un testo di vibrante lirismo di Luis Alfonso Rodriguez L6pez­ Cepero, nome completo del meglio conosciuto Luis Fonsi, tradotto in italiano, in realtà alcune strofe di "Despacito".









06/02/2019



Ennesima gag con protagonisti Baglioni e Claudio Bisio, svoltasi sul palco del teatro Ariston di Sanremo durante una delle puntate del "69 ° Festival Della Canzone Italiana" (Raiuno), in cui pernacchie e suoni sguaiati vengono usati per sostituire la punteggiatura del testo del brano "E tu come stai?'' (1978)





1968



Una scenetta della coppia Dean Martin - Victor Borgie in cui pernacchie e suoni sguaiati vengono usati per sostituire la punteggiatura del testo del brano "Phonetic Punctuation".