Tutti i numeri delle Veline, dal 1988 a oggi

Vestali della verità” le definì Beppe Giulietti, allora deputato dei DS-L’Ulivo. Per la mostra dei vent’anni di Striscia alla Triennale di Milano, all’ingresso c’erano due enormi Tapiri. Uno con la scritta “La verità ha bisogno del velo del varietà?”, l’altro “Il velo preserva da una visione diretta che spaura?”. Ognuno può intendere le Veline come vuole, comunque non le ho inventate, con un artificio metonimico, le ho solo nomate. Le ballerine sono sempre esistite nei varietà e la bionda e la bruna c’erano già dai tempi di Pippo Baudo.

(Antonio Ricci, Me Tapiro, 2017)

TUTTI I NUMERI DELLE VELINE

41 le Veline che hanno ballato sul bancone di Striscia la notizia dal 1988 a oggi 4 le Veline al debutto della prima edizione di Striscia nell’anno 1988 che scivolavano da tubi di plexiglass come nella posta pneumatica.4 Velini maschi: Edo Soldo , il primo, presente in maniera saltuaria negli anni 90. Nel 2004 Luca Maria Todini vince il casting per affiancare l’allora conduttrice Anna Maria Barbera. La prima coppia di Velini è composta da Elia Fongaro e Pierpaolo Petrelli e viene introdotta nel 2013.1764 le ragazze che da tutta Italia hanno partecipato in quattro edizioni al concorso estivo Veline in onda su canale 5.17% le Veline in carica che si sono fidanzate con calciatori, sette in tutto. «Senz’altro sono molte di più le giornaliste che hanno avuto relazioni con i calciatori», dice Antonio Ricci.23,4 l’età media di una Velina durante il mandato.30 secondi la durata media di uno stacchetto. Per saperne di più: la webserie “Tutto in 30 secondi”. 2 le Veline promosse a conduttrici del Tg satirico. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono tornate a Striscia per un’intera settimana nel giugno 2005. La coppia Ludovica Frasca-Irene Cioni , invece, nel 2016 ha condotto insieme a Michelle Hunziker la parte finale di una puntata sostituendo Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Inoltre, Federica Nargi e Costanza Caracciolo hanno condotto Le nuove mostre , spin off di Striscia trasmesso nel 2010 e nel 2011 su La5.7 le Veline che fino a oggi hanno condotto Paperissima Sprint: Miriana Trevisan, Roberta Lanfranchi, Giorgia Palmas, Alessia Reato, Maddalena Corvaglia, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.44 secondi la durata della performance al pianoforte di Ludovica Frasca, che nel 2013 ha suonato in studio “Libertango” di Astor Piazzolla . Ludovica ha anche suonato un “Notturno” di Chopin davanti al famoso pianista Andrea Bacchetti, ospite in studio per giudicare la sua prestazione.2 sorelle “Le Lecciso” vengono presentate nel 2004 come Veline d’eccezione per una intera settimana a Striscia.1 Velina XL con la Velina curvy Emanuela Aurizi , ballerina eccezionale che ha esordito a Striscia nella stagione 2004-2005. Carline Nel 2011 Striscia la notizia decise di rinunciare provocatoriamente al concorso estivo Veline. Niente nuove ragazze, ma a patto che: la Rai cancellasse “Miss Italia” e il Gruppo Editoriale L’Espresso chiudesse due magazine in cui le donne venivano “utilizzate come attaccapanni”. Non accadde. E così furono riconfermate le Veline Nargi e Caracciolo: ribattezzate “Carline” in onore dell’allora editore del Gruppo Espresso Carlo De Benedetti, che mantenendo le sue riviste le aveva “graziate”, permettendo loro di restare in carica un anno in più.1 Vendicatrice mascherata Nel 2011 Elena Barolo diventò la “Velina di Montecristo” e intercettò sotto copertura giornalisti, politici e personaggi dello spettacolo rivelandone vizi e vezzi per vendicare tutte le sue colleghe additate come il male assoluto.2004 l’anno in cui lo Zingarelli ha inserito nel dizionario la nuova definizione di Velina: “Vallette addette alla consegna di comunicati durante una trasmissione televisiva”.