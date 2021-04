“Rai Scoglio 24” (il canale di Striscia “dedicato” alla Rai) festeggia il ritorno in Cina della corrispondente Rai Giovanna Botteri.



La campagna dell’inviato Pinuccio “Un Visto per la Botteri” ha avuto successo e finalmente la giornalista è ripartita per Pechino, dove la sede Rai era priva di un corrispondente da agosto 2020.