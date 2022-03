Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) prosegue la missione di Valerio Staffelli per fermare le borseggiatrici che imperversano nel centro di Milano e nelle principali stazioni della metropolitana del capoluogo lombardo.



Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, l’inviato di Striscia – accompagnato dalle quattro figuranti “anti borseggio” – va alla stazione di Lambrate, dove becca le ladre in procinto di cominciare una nuova giornata di “lavoro”. Smascherate, le borseggiatrici tentano di fuggire su un treno. Ma la troupe di Staffelli le raggiunge e partono lanci d’oggetti, spintoni, minacce e sputi ai danni dell’inviato e delle figuranti, aggressione che va avanti per tutto il tragitto fino alla stazione Centrale, dove le ladre vengono bloccate dalle forze dell’ordine per controlli.



Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.