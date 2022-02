Prosegue la battaglia di Striscia la notizia per fermare le borseggiatrici che “lavorano” nel centro di Milano e nelle principali stazioni della metropolitana. Nella scorsa puntata l’inviato del Tg satirico era andato in giro insieme a quattro figuranti “mascherate” con il viso delle quattro ladre identificate per mettere in guardia i passanti.