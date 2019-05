Valerio Staffelli ha intercettato Barbara d’Urso per farle qualche domanda a proposito del presunto uso di droga all’interno della casa del Grande Fratello 15. E le ha fatto ascoltare una registrazione. Striscia la notizia, infatti, aveva mandato in onda (su segnalazione di alcuni spettatori) un video del 24 aprile in cui si sente Patrizia Bonetti bisbigliare all’orecchio di Danilo la frase «mentre pippava» (vai al servizio), riferita chiaramente al consumo di cocaina nei bagni della casa. A questo punto Barbara d’Urso aveva chiesto spiegazioni alla Bonetti durante l’ultima puntata del Grande Fratello. La concorrente, dicendo di ricordarsi perfettamente la situazione, aveva però fornito un’altra versione, sostenendo di aver detto (riferito ad Aida) «sembrava pippata»: una frase completamente diversa da quella ascoltata nel video. E la d’Urso l’ha presa per buona. Per questo Staffelli l’ha raggiunta e le ha fatto risentire la frase incriminata. Questa volta Barbara d’Urso non ha avuto dubbi: «Ha detto "mentre pippava"», ha ammesso, assicurando che continuerà a indagare.