Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli torna in campo assieme al suo deterrente per contrastare la dilagante presenza di borseggiatrici nella metropolitana e nel centro di Milano.



Dopo aver documentato, nel precedente servizio, quanto le ladre non si siano fermate durante tutta l’estate, l’inviato del tg satirico ha deciso di schierare nuovamente la sua squadra di ragazze munite di pettorine che mettono in guardia i cittadini dal pericolo dei borseggi. Come già successo in passato, una volta smascherate le ladre tentano la fuga tra insulti e spintoni alla troupe. Sfondano addirittura l’ingresso di un ufficio della Polizia di Stato, da cui pretendevano asilo, ma rimediando invece l’ennesima denuncia.



Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.