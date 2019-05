Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40), Max Laudadio documenta la vendita di alcool e lo spaccio e l’uso di droga durante i party per minorenni organizzati all’interno di locali milanesi dalla pagina Facebook “Boom – Il tuo party liceale”.

Striscia si è recata a una di queste serate e, con telecamere nascoste, ha ripreso i ragazzini mentre bevono superalcolici, dichiarando di non aver avuto alcun problema a comprare i cocktail. Dice una ragazza: «Se sei al tavolo chiedi un bicchiere e te lo danno». Nessun controllo neppure su hashish e marijuana, oltre a droghe sintetiche molto pesanti come MDMA e ketamina. In un gruppetto scoppia una rissa, mentre altri sono in evidente stato confusionale, tra cui un ragazzino di 14 anni in preda a spasmi dopo aver bevuto e fumato di tutto: «Allora è il mix, non dovevi fumarci sopra» commenta un’amica.