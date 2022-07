Via d'Amelio 30 anni dopo: il ricordo della strage

Il 19 luglio 1992 alle 16:58 in via d’Amelio, a Palermo, viene assassinato il giudice Paolo Borsellino. Con lui muoiono anche i cinque agenti della scorta, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Agostino Catalano ed Emanuela Loi (prima donna a far parte di una scorta e anche prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio).



Non ci sono dubbi su chi sia responsabile dell’attentato. La mafia colpisce di nuovo, mentre è ancora aperta la ferita per la morte di Giovanni Falcone, assassinato con la sua scorta sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza di Capaci, meno di due mesi prima.



L’Italia si ferma, ancora una volta, e piange un altro dei suoi uomini simbolo di legalità e di lotta alla criminalità organizzata. Sono trascorsi 30 anni da quel 19 luglio 1992. Trent’anni in cui tanto si è detto e tanto si è fatto, ma in cui non è stata fatta del tutto chiarezza, nonostante la moltitudine di processi e decine di sentenze.



Quel 19 luglio era una domenica. Una domenica come tante, destinata a entrare nella storia e a rimanere impressa nella memoria di tutti. Difficile per ogni siciliano o siciliana non ricordare dove si fosse o cosa si stesse facendo in quella circostanza.



Lo abbiamo chiesto alla nostra Stefania Petyx, che ha voluto condividere il suo ricordo di quel tragico pomeriggio e l’eredità lasciata dai due giudici.