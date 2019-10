A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti torna a occuparsi dei luoghi che dovrebbero essere di tutti, ma che di fatto sono diventati zone di spaccio nelle nostre città. Stasera è in Calabria, regione in cui la ‘ndrangheta, una delle mafie più potenti al mondo, gestisce le rotte principali del traffico di cocaina.



L’inviato di Striscia si trova a Catanzaro: «In viale Isonzo – racconta – la criminalità organizzata ha subappaltato a famiglie rom le attività di spaccio: un vero e proprio supermarket della droga che vede coinvolti anche donne e bambini».



Le telecamere di Striscia documentano il degrado in cui versa la zona e individuano un appartamento in cui una donna, mentre tiene per mano una bambina, passa una dose di cocaina a un tossico.



Dopo averla segnalata e aver atteso l’intervento delle forze dell’ordine, Brumotti torna in strada, tra siringhe, spazzatura e omertà: ad attenderlo alcuni abitanti del posto, che gli intimano di andarsene e che, con gesti inequivocabili, gli augurano di morire.



La situazione rischia di degenerare quando l’inviato, affiancato da un’auto, si accorge che una delle persone al suo interno gli sta puntando quella che sembra essere una pistola, ma il tempestivo arrivo dei Carabinieri smorza fortunatamente gli animi.



In attesa del servizio completo, ecco un'anteprima delle minacce ricevute dal nostro inviato.