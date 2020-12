Wanda Nara contro Luciana Littizzetto . La moglie di Mauro Icardi non ha gradito il monologo di domenica tenuto dalla comica a Che tempo che fa , incentrato su alcune foto che la ritraevano nuda a cavallo. «Ho visto la foto di Wanda Nara, sai è una appassionata di cavalli. E questa settimana si è fatta una foto, in sella al suo destriero: quando si dice cavalcare a pelo. Io mi chiedo come l’hanno issata su, cioè l’hanno messa su a peso e poi si sta tenendo su con la sola forza delle unghie e, credo, della jolanda prensile. Il cavallo non starà immobile, spiegami dove è il pomello della sella. Secondo me si arpiona in questo modo. Si sta specializzando per fare il Palio di Siena nella contrada della passera». Le parole pronunciate all'interno del programma di Fabio Fazio erano finite in prima posizione nei Nuovi Mostri.

Le parole pronunciate dalla comica torinese hanno fatto storcere il naso al popolo del web e infuriare Wanda Nara che ha preso spunto proprio da un post in cui la difendevano per annunciare provvedimenti legali.



La bella argentina ha pubblicato nelle storie di Instagram uno stralcio del post Facebook di Antonella Pavisili: "Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. A me quella foto piace moltissimo. La cavallerizza è stupenda e al pomello non ci avrei mai pensato. Se non fosse stato per la casta Lucianina".



La signora Icardi ha voluto aggiungere però un suo commento: "Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente".