Watly, si allunga l'elenco dei politici che hanno creduto nel progetto

Stasera a Striscia la notizia Moreno Morello torna a parlare di “Watly”, il computer termodinamico che – secondo il suo creatore Marco Attisani – sarebbe in grado di «purificare l’acqua, generare elettricità, creare connessione a internet e, di conseguenza, dare un futuro migliore alle popolazioni più disagiate».



Un progetto davvero rivoluzionario, che grazie al “talento” comunicativo del suo ideatore ha trovato visibilità su giornali e televisioni, persino con un toccante documentario realizzato in Ghana e trasmesso su Discovery Channel.



Stasera Moreno Morello mostrerà come anche l’attuale ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri, Davide Casaleggio e l’europarlamentare Dario Tamburrano abbiano cavalcato l’onda di “Watly” inserendo il progetto tra gli esempi dell’ingegno italico. Oggi ci si chiede se tutti loro sappiano che al momento non esiste alcuna macchina in funzione.



Insomma, continuano a crescere i dubbi su “Watly”. E le sorprese che svelerà nei prossimi giorni il Tg satirico di Antonio Ricci non sono ancora finite.



In attesa del servizio di questa sera, ecco cosa ha scoperto il nostro inviato nell'ultimo capitolo della sua inchiesta.