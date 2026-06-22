È guerra aperta tra la Meloni e Trump: continuano le accuse reciproche tra i due leader

Lo scontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni, dopo il G7 di giugno 2026, sta tenendo banco in questi giorni. Trump aveva dichiarato pubblicamente che Meloni avrebbe insistito per farsi fotografare con lui e che la sua popolarità in Italia sarebbe in calo. Inoltre, l’aveva criticata per il rifiuto dell’Italia di concedere l’uso di alcune basi italiane per operazioni militari statunitensi legate alla crisi con l’Iran.

Meloni aveva replicato duramente, definendo le affermazioni «completamente inventate» e sostenendo che «l’Italia non supplica nessuno». La querelle ha avuto altri botta e risposta a distanza tra i due. Il tycoon accusa nuovamente l’Italia e la Nato di non aver sostenuto l’impegno Usa in Iran e d’averlo abbandonato.

La premier si è recata poi oggi a sorpresa al raduno degli alpini in Friuli: «Ne avevo bisogno». Il capo della Casa Bianca, nel frattempo, insiste con gli attacchi. Ecco com’è la situazione tra i due oggi:

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