Eccellenze milanesi, Fabio Novembre ospite a Striscia la notizia

Milano è in pieno fermento per la 58esima edizione del Salone del Mobile, la fiera che attira nel capoluogo meneghino migliaia di persone da tutto il mondo per ammirare le nuove tendenze dell’arredamento, da sempre uno dei grandi pilastri del made in Italy.



Non è un caso quindi che l’ospite di questa settimana a Striscia la notizia sia un’eccellenza proprio del mondo del design, l’architetto Fabio Novembre.



Classe 1966, Novembre si laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1992. Dopo una breve parentesi newyorkese, dove frequenta un corso di regia cinematografica, torna nella città della Madonnina e nel 1994 apre il suo studio.



La sua capacità di reinterpretare il concetto di spazio, donando agli oggetti una dimensione emotiva, grazie a forme nuove e avvolgenti, lo rende in poco tempo uno dei designer più apprezzati e richiesti.



Negli anni ha creato installazioni e complementi d’arredo per grandi marchi del settore e curato progetti per esercizi pubblici come ristoranti, discoteche e negozi per alcune delle aziende più importanti sia in Italia che all’estero (tra i più recenti spicca quello di Casa Milan, nuova sede del club rossonero).



Dal 2019 è direttore scientifico di Domus Academy e membro del comitato scientifico del Museo del Design della Triennale di Milano.