Eccellenze milanesi, Jovanotti ospite a Striscia la notizia

L'energia di Jovanotti incontra quella di Striscia la notizia. È il cantante infatti l'eccellenza milanese intervenuta nella puntata di questa sera per parlarci dei suoi nuovi progetti e di come sia cambiata e si sia evoluta Milano negli ultimi anni.



E chi meglio di lui per raccontare la crescita del capoluogo meneghino?

È qui che Lorenzo Cherubini vive ormai da quando aveva 19 anni, cioè da quando inizia a trasmettere dai microfoni di Radio Deejay con il nome di Jovanotti.

La sua passione per la musica spazia dal rap all'hip hop alla dance e lo porta a lanciarsi nel mercato discografico con successi comeGimme Five ed È qui la festa, brani che anticipano l'album d'esordio Jovanotti for President.



Con Vasco approda a Sanremo. È il 1989 e il giovane rapper viene travolto dal successo, ma stroncato dalla critica. La consacrazione, però, arriva negli anni Novanta, con brani come Serenata Rap, L'ombelico del mondo e Bella.



Nei suoi brani Jovanotti alterna la leggerezza delle ballate romantiche all'impegno politico e sociale, riuscendo sempre a trovare il modo per comunicare con i giovani e porre l'accento sulle tematiche che gli stanno più a cuore.



Nella sua carriera annovera anche diverse esperienze televisive, da Deejay Television a Mtv fino a Fantastico come ospite fisso al fianco di Pippo Baudo.

Al suo attivo ha anche nove libri, tra cui si ricordano Il grande Boh e il più recente Sbam!



Dopo aver riempito diverse volte gli stadi di tutta Italia (a San Siro sold out per tre giorni consecutivi), quest'estate andrà alla conquista delle spiagge con la tournée Jova Beach Party.