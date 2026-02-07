Le “Papere” della telecronaca sulle Olimpiadi di Rai1

La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 allo Stadio San Siro ha acceso l’entusiasmo di milioni di spettatori in Italia e nel mondo. Ma mentre lo show si è distinto per spettacolo, musica e grandi ospiti… la telecronaca della Rai ha regalato un secondo spettacolo non richiesto: quello delle gaffe in diretta! Eccone una scovata direttamente dalla nostra Paperissima sulla gaffe che ha visto coinvolta la De Angelis:

Un collage di “Papere”, con Paolo Petrecca (direttore di RaiSport) al microfono. Sui social la gente non ha perso tempo: è subito partita la satira e la critica. Tra gli strafalcioni più clamorosi di Petrecca: San Siro è improvvisamente diventato “Stadio Olimpico” nelle parole del telecronista, nonostante la cerimonia fosse a Milano. Poi, Matilda De Angelis è stata scambiata per Mariah Carey, con tanto di silenzio imbarazzato dopo l’errore. Ma non solo, come ha evidenziato la clip di Paperissima, poi il conduttore l’ha pure chiamata “MatildE”, sbagliando nuovamente. E ancora, la presidente del CIO è stata confusa con la figlia del Presidente della Repubblica.

Nel commentare il passaggio della fiaccola olimpica, nomi di atleti storici sono stati tralasciati o mal riconosciuti, con Paola Egonu menzionata da sola mentre altre elette stelle azzurre venivano ignorate. Stessa cosa capitata a Ghali, che non è stato mai menzionato dal telecronista e che invece si è esibito mixando musica e poesia, come il momento toccante nel quale ha recitato “Promemoria” di Gianni Rodari.