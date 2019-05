Gradito ritorno nello studio di Striscia la notizia per Melissa Satta e Thais Souza Wiggers, che sono state Veline insieme dal 2005 al 2007.



La mora e la bionda, sedute al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci, hanno ricordato i vecchi tempi, i momenti più divertenti e si sono cimentati anche in qualche passo di danza. Brave e simpatiche le due ex Veline hanno voluto festeggiare così i 30 anni di Striscia.