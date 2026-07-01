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«Mi fa schifo andare in giro con un figlio frocio». Dilaga l’omofobia. Striscia, da sempre, contro ogni forma di discriminazione

«Mi fa schifo andare in giro con un figlio frocio». Dilaga l’omofobia. Striscia, da sempre, contro ogni forma di discriminazione

01/07/2026 09:25
«Mi fa schifo andare in giro con un figlio frocio». Dilaga l’omofobia. Striscia, da sempre, contro ogni forma di discriminazione

Nel mese del Pride, mentre in tutto il mondo si celebra la libertà di essere sé stessi, continuano purtroppo a emergere episodi di odio e discriminazione nei confronti delle persone LGBTQIA+.

Tra i casi che hanno scosso l’opinione pubblica c’è anche la tragedia di Camaiore, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio 24enne nella loro abitazione. Gli investigatori stanno ancora ricostruendo il movente, ma tra gli elementi emersi ci sono anche i racconti del ragazzo sul difficile rapporto con il padre e il tema della sua omosessualità.

Da sempre Striscia è in prima linea contro ogni forma di discriminazione.

E proprio su questo tema, a Bologna, Valerio Staffelli ha realizzato un esperimento sociale: un nostro attore interpreta il ruolo di un padre che aggredisce verbalmente il figlio gay, insultandolo per il suo orientamento sessuale e per il suo modo di vestire.

Come reagiranno i passanti davanti a una scena del genere?

E dopo l’omofobia, un altro messaggio contro ogni forma di odio e discriminazione: ecco lo stacchetto delle Veline Shayla e Mikaela sulle note di “Kashmir”, contro ogni forma di razzismo:

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