Mondiali, Haaland e le dichiarazioni al vetriolo di Cassano: «Farà grande fatica… non sa giocare a calcio»

Il team della Norvegia è stato colpito da un virus respiratorio durante il ritiro per la Coppa del Mondo 2026, proprio alla vigilia del quarto di finale contro l’Inghilterra.

Erling Haaland sta comunque facendo volare alta la bandiera norvegese in questi Mondiali. Eppure, c’è chi, come Antonio Cassano, non aveva una buona impressione sul bomber del Manchester City e si era lasciato andare a qualche “premonizione” non proprio azzeccatissima.

Era il 2023. Erling Haaland, Khvicha Kvaratskhelia, Nicolò Barella, Lautaro Martínez e il favorito Lionel Messi. Ecco a voi i goal (a volte frutto di gufate) finiti nella rubrica di Cristiano Militello di alcuni finalisti della 67esima edizione del premio calcistico più prestigioso al mondo. Quanti Palloni d’oro a Striscia lo striscione!