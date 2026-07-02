Mondiali, non solo giapponesi: anche i tifosi marocchini ripuliscono gli spalti, ma nessuno ne parla

Mondiali del Qatar. Nel dicembre del 2022, le immagini dei tifosi giapponesi che ripulivano gli spalti degli stadi del Qatar dopo le partite facevano il giro del mondo: veniva esaltata la rinomata precisione e l’alto senso civico nipponico. Però gli stessi complimenti non erano arrivati per i tifosi marocchini, parimente attenti a nettare gli spalti nel post-partita. Rajae Bezzaz era andata a Milano a sondare il parere della comunità marocchina sull’accaduto:

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