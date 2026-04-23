Salone del Mobile o Salone dei Borseggi?

In piena Milano Design Week, con la città invasa da turisti e visitatori da tutto il mondo, torna alta l’attenzione sul fenomeno dei borseggi in metropolitana. Occhio al portafoglio! A documentarlo era stata proprio Striscia, con l’inviato Valerio Staffelli che seguiva da vicino il “tour” dei cosiddetti “lestofanti dalla mano lesta” tra i convogli milanesi nel 2024.
Le immagini mostravano gruppi organizzati che approfittano dell’affollamento per colpire passeggeri distratti, puntando soprattutto a portafogli e smartphone. Alla presenza delle telecamere, le borseggiatrici si davano alla fuga, arrivando persino a scavalcare i tornelli sotto lo sguardo dei viaggiatori.