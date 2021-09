Il filtro completamente rimosso e la cover risvoltata in modo che non si vedesse la celebre “U”: è con questa versione “customizzata” di U-Mask che Alessandro Del Piero si è presentato davanti alle telecamere durante un’intervista a margine del Gran Premio di Formula Uno di Monza, il 12 settembre. Perché?

Moreno Morello, da stasera, nel primo appuntamento con la nuova edizione di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), torna a indagare sulla mascherina amata dai vip di tutto il mondo con nuove rivelazioni.



Il tg satirico di Antonio Ricci ha iniziato a occuparsi a dicembre 2020 di U-Mask. Paragonata dall’azienda che la produce ai dispositivi di protezione individuale (FFP2 o FFP3), U-Mask Model 2 ci risultava avere una capacità di filtrazione inferiore a quella di una comune chirurgica da 50 centesimi, la Model 2.1 non aveva invece superato i nostri test sulla respirabilità. Sul caso stanno tutt’ora indagando la procura di Milano e l’Antitrust.