Capitan Alex Del Piero, il supereroe-inviato di Striscia la notizia

Alex Del Piero a Striscia. Il grande numero 10 ed ex capitano della Juventus quest’anno si è presentato come aspirante inviato e si è trasformato subito in un supereroe pronto a prendere a pallonate le ingiustizie, accompagnato dall’inseparabile passerotto:

“Pinturicchio”: un supereroe fuori e dentro al campo. Rivediamo assieme alcune delle pennellate calcistiche più iconiche del campione del mondo:

Quando uno è un vero “numero 1” lo è in ogni ambito del vivere, come dimostra la sua formidabile capacità di finire al centro di gag esilaranti e papere indimenticabili:

Un talento poliedrico si diceva, che lo porta ad eccellere anche nella danza. Giudicate voi il risultato:

Una performance simile a quella che ha regalato al pubblico di Striscia in diretta. Alex, per redimersi di alcuni passati “strafalcioni canori”, ci ha regalato la sua versione di “Azzurro”:

Per finire, il mitico volto storico della Juve si è anche cimentato nel ruolo di conduttore speciale, commentando gli strafalcioni tv raccolti da Striscia: