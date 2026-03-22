NonCiFermaNessuno, al via il nuovo tour di Luca Abete: focus sulla salute mentale dei giovani

Riparte con un’aula gremita e partecipativa la 12esima edizione di #NonCiFermaNessuno, il progetto ideato da Luca Abete, storico inviato di Striscia la notizia, che da anni porta nelle università italiane un messaggio diretto e senza filtri rivolto alle nuove generazioni.

La prima tappa, ospitata alla Sapienza di Roma, ha visto una forte adesione da parte degli studenti, coinvolti in un confronto aperto sui temi del benessere emotivo, della fragilità e della capacità di reagire alle difficoltà.

«Roma è la nostra seconda casa» racconta Abete «È qui che tutto ha avuto inizio 12 anni fa. Oggi i ragazzi sono cambiati, hanno voglia di raccontarsi e trovano nel nostro format un’occasione per restituirci un termometro sincero e affidabile di un’intera generazione».

Il cuore dell’edizione 2026 è racchiuso nel nuovo slogan “Dimmi davvero come stai”. Un invito chiaro a superare quella risposta automatica e superficiale che spesso nasconde il vero stato emotivo. Abete punta il dito contro quello che definisce “benegrazismo”.

Laboratori creativi e nuovi linguaggi. Il progetto si sviluppa attraverso il Laboratorio dei Linguaggi della Comunicazione, dove un gruppo ristretto di studenti partecipa attivamente alla creazione di contenuti e iniziative. Un vero e proprio spazio creativo dove i ragazzi diventano protagonisti.

Dimensione europea e ambiente. Tra le novità di quest’anno spiccano gli Euro-Talks, realizzati con il supporto di Erasmus+ INDIRE, che mettono in dialogo studenti italiani all’estero e studenti stranieri presenti nel nostro Paese, ampliando il confronto a livello internazionale. Non manca poi l’attenzione all’ambiente: nelle università coinvolte vengono installati eco-compattatori e sistemi per incentivare la raccolta differenziata e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Le prossime tappe del tour 2026

• 31 marzo – Campobasso, Università degli Studi del Molise

• 15 aprile – Chieti, Università “G. d’Annunzio”

• 21 aprile – Varese, Università degli Studi dell’Insubria

• 30 aprile – Salerno, Università degli Studi di Salerno

• 5 maggio – Palermo, Università degli Studi di Palermo

• 19 maggio – Reggio Calabria, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

• Tappa finale: ancora top secret