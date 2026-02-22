Christian Vieri cade dalle scale di Striscia. È in buona compagnia, dopo gli scivoloni di Lorella Cuccarini e Sabrina Salerno

È stato uno dei più forti attaccanti della storia del calcio italiano, ha giocato in dodici squadre, di cui dieci italiane e due estere (ossia Atlético Madrid e Monaco), con l’Inter ha vinto la Coppa Italia 2004-2005, il campionato italiano 1996-1997 con la Juventus e la Coppa delle Coppe 1999 con la Lazio. Con la Nazionale italiana ha totalizzato 49 presenze e 23 reti e nel 2004 Pelé lo ha inserito nella FIFA 100, la lista dei migliori calciatori viventi. Eppure Christian Bobo Vieri, forse emozionato dalla partecipazione alla quinta e ultima puntata della stagione 2026 di Striscia la notizia, ha perso l’equilibrio mentre sfilava accanto alla moglie Costanza Caracciolo sulla scalinata del tg satirico. Vediamo…

A dire la verità, Bobo è in ottima compagnia perché in questa stagione di Striscia la notizia altre due stelle del mondo dello spettacolo hanno avuto qualche problema di défilé in cima o in fondo alle scale dello studio… La prima è stata Lorella Cuccarini e l’altra Sabrina Salerno.