Identità Milano 2026, il congresso internazionale di cucina d’autore: dal 7 al 9 giugno per immaginare il futuro della gastronomia

Dal 7 al 9 giugno, negli spazi dell’Allianz MiCo North Wing di Milano, torna Identità Milano 2026, il più importante congresso italiano dedicato alla cucina d’autore, alla pasticceria, alla pizza, alla mixology, al servizio di sala e all’hôtellerie. Nato nel 2005 da un’idea di Paolo Marchi e Claudio Ceroni, quest’annoil main theme sarà “Identità Future: la libertà di pensare”, un invito a guardare oltre gli schemi tradizionali e a riflettere sul futuro della gastronomia contemporanea.

Per tre giornate si alterneranno 192 relatori internazionali, 97 masterclass e 11 aree tematiche, con chef, professionisti e protagonisti del settore pronti a confrontarsi sulle nuove sfide del mondo dell’ospitalità e della ristorazione. Tra le novità dell’edizione 2026 spiccano la partecipazione del Perù come Nazione Ospite e il nuovo spazio Next Gen Lab, dedicato ai giovani talenti e alle nuove idee della cucina contemporanea.

Il Main Stage si conferma uno spazio di confronto in cui la gastronomia dialoga con arte, cultura, ricerca, scienza e impresa, intrecciando riflessioni su benessere, percezione sensoriale, sostenibilità, vino, ospitalità e nuove geografie della cucina. Sul palco si alterneranno talk e masterclass con grandi ospiti internazionali: Luiz Filipe Souza (Evvai, San Paolo – Brasile), Alexandre Gauthier (La Grenouillière, La Madelaine-sous-Montreuil – Francia), Antonio Bachour (World Best Pastry Chef 2018/2019/2022. Pastry Innovator 2024), Alain Ducasse (Brand President Teritoria), Virgilio Martinez (Central, Lima – Perù), Darren Teoh (Dewakan, Kuala Lumpur – Malesia), Mitsuharu Tsumura (Maido, Miraflores -Perù), Santiago Lastra (KOL, Londra – Regno Unito), Josean Alija (Nerua Guggenheim, Bilbao – Spagna), Charles Spence (Psicologo Sperimentale e Professore all’Oxford University).

Accanto agli ospiti internazionali, grande protagonista sarà anche la cucina italiana: Antonino Cannavacciuolo, Massimiliano Alajmo, Niko Romito, Carlo Cracco, Davide Oldani, Corrado Assenza, Antonia Klugmann, Gennaro Esposito, Moreno Cedroni, Andrea Aprea, Chiara Pavan, Franco Pepe, Davide Di Fabio, Richard Abou Zaki e molti altri grandi professionisti.

Identità Milano si conferma così un appuntamento di riferimento per professionisti, studenti, appassionati e operatori del settore, offrendo un’occasione unica di incontro, formazione e confronto sulle tendenze che stanno trasformando il mondo del cibo.

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