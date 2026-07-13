Lavoratori invisibili per 10 euro al giorno: il lato oscuro del mercato ortofrutticolo tra lavoro nero e infiltrazioni mafiose. L’inchiesta di Striscia

Come riportato dal Giornale di Sicilia, è tornato libero uno degli indagati nell’inchiesta della Dda sulle presunte infiltrazioni mafiose al mercato ortofrutticolo di Palermo. Secondo l’accusa, avrebbe gestito il business delle “carrettelle”, i carrelli utilizzati per il carico e lo scarico della merce.

In un servizio del 2022 Stefania Petyx, veniva raccontata la presenza di decine di persone che ogni notte entravano nel mercato nella speranza di trovare un impiego, spesso svolgendo lavori pesanti per compensi molto bassi e, in diversi casi, senza un regolare contratto. Un’inchiesta che aveva acceso i riflettori sul fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento all’interno del mercato ortofrutticolo palermitano.

Ecco il servizio in questione: