Maria Antonietta & Colombre, Brunori Sas e… Tiziano Ferro?

L’istrionico duo Maria Antonietta & Colombre, che partecipa a questa 76esima edizione di Sanremo con il brano “La felicità e basta”, sale sul palco dell’Ariston accompagnato dal cantautore Brunori Sas. Cantano, nella serata dedicata ai duetti e alle cover, la loro versione de “Il mondo” di Jimmy Fontana.

C’era anche Tiziano Ferro? Questa sera no, ma è come se fosse stato lì. Brunori, l’artista calabrese che l’anno scorso si è classificato 3° al Festival, in una vecchia intervista si era lasciato infatti andare ad un’imitazione esilarante di Tiziano Ferro, guadagnandosi la medaglia di bronzo nella classifica de I Nuovi Mostri di Striscia: