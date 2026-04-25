Salone del Mobile: Margherita Palli e l’omaggio di Striscia all’archistar Italo Rota

Milano torna protagonista della scena internazionale con il Fuorisalone 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della Milano Design Week. La città si trasforma in un grande laboratorio creativo a cielo aperto, coinvolgendo professionisti del settore, studenti e appassionati. Striscia vuole ricordare di quella volta in cui, nel gennaio del 2019, ospitò due grandi nomi per la serie “eccellenze milanesi”: la scenografa Margherita Palli e il compianto architetto e designer Italo Rota. Rivediamo quel momento:

Il Fuorisalone non è solo una vetrina per le ultime tendenze, ma anche un’occasione per vivere Milano in modo diverso, tra aperture straordinarie, contaminazioni tra arte, tecnologia e sostenibilità, e un’atmosfera dinamica che attira visitatori da tutto il mondo.