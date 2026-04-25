25 aprile, “Bella ciao” e politici: le domande impertinenti di Enrico Lucci

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, resta una delle ricorrenze più significative per la storia italiana: una giornata che richiama i valori della Resistenza, della democrazia. È l’emblema della liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e dal fascismo. Ma, come spesso accade, è anche un momento in cui la politica contemporanea si misura con la memoria storica, tra celebrazioni convinte, silenzi e qualche imbarazzo.

A raccontarlo, per Striscia nel 2023, con il suo stile irriverente era Enrico Lucci, che per l’occasione si lanciava all’inseguimento di diversi esponenti politici, soprattutto dell’area di destra, per capire come vivessero questa giornata:

Tra gli incontri più emblematici, quello con Ignazio La Russa, che sceglieva una presenza defilata, limitandosi a un saluto a distanza. Un gesto emblematico insomma. Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, si prestava al gioco e arrivava persino a intonare alcuni versi di “Bella ciao”.