Tapiro a Pausini, contestata da Grignani per la cover de “La mia storia tra le dita”: “Se Gianluca a Sanremo mi vuole spiegare cos’è successo…”

In una delle puntate recenti di Striscia la notizia, Valerio Staffelli ha consegnato la statuetta del tg satirico alla popstar italiana più famosa al mondo, ultimamente al centro di polemiche per la cover de “La mia storia tra le dita”, contestata dall’autore Gianluca Grignani per alcune modifiche al testo. Ma non è tutto: durante il servizio si è parlato anche dell’interpretazione di “Due vite” di Marco Mengoni, che ha suscitato le critiche di una parte dei fan del cantante. A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo, rivediamo le sue parole in merito alla polemica.

Ecco la consegna: