Trump attacca: «Non sono un fan di Leone XIV». E il Papa risponde…

Donald Trump, con un attacco senza precedenti, si era scagliato sui propri canali social contro il pontefice americano. Il tycoon aveva definito Papa Leone XIV come “debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera”. Il riferimento è alle critiche mosse da Prevost circa l’operato belligerante e guerrafondaio del presidente Usa, sia in politica estera che riguardo la politica interna e la gestione delle politiche migratorie.

La replica piccata del Papa non si è però fatta attendere: «Io non ho paura dell’amministrazione Trump» e poi ancora «continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra». Insomma, si potrebbe affermare, come suggerito dalla hit del nostro Highlander Dj che “Trump è bestiale”:

Insomma, ai messaggi d’odio di Trump il Pontefice risponde portando avanti un messaggio di pace, lo stesso che aveva lanciato una volta eletto. Qui vi mostriamo proprio il momento dell’elezione di Prevost. Antonio Ricci, il regista, i conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti, gli inviati e gli autori, le Veline, i costumisti, i truccatori e i coreografi, tutta la produzione, l’ufficio stampa e comunicazione e ogni collaboratore del tg satirico aveva sospeso le attività di registrazione, scrittura o speakeraggio per conoscere il nome e sentire la voce del nuovo capo della Chiesa Cattolica nel mondo: