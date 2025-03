Affari Tuoi: alla faccia della casualità! Premi altissimi molto spesso presenti fino alla fase finale del gioco (anche se poi verrà assegnata una vincita povera). Stasera a Striscia

In un gioco basato sulla fortuna ogni partecipante deve avere la stessa probabilità di vincere e di perdere. Ma questo ad Affari tuoi non avviene: lo ha confessato Max Giusti nel podcast Tintoria (settembre 2024), in cui ha detto che ai suoi tempi si doveva assolutamente rientrare in un budget medio che ammontava a euro 33.000 a puntata. Budget sostanzialmente in linea con quello rispettato nell’attuale stagione condotta da Stefano De Martino, come confermato dall’inchiesta di Striscia la notizia e dal ricercatore di economia applicata Gianandrea Giacchetta, il quale ha anche prodotto uno studio sull’attuale stagione di Affari Tuoi da cui emerge che le vincite non sono legate al caso, ma all’intervento del “Dottore” che, proprio per rispettare la strategia aziendale, decide di far vincere grosse somme ad alcuni concorrenti e far perdere altri.

Peccato che il “Dottore”, ovvero l’autore del programma Pasquale Romano, in un’intervista a La Verità del 23 novembre 2024, abbia smentito l’esistenza di un budget, sostenendo che – essendo Affari Tuoi basato sulla fortuna – le variabili sono infinite e ha quindi un’aleatorietà che nessun gioco ha. Eppure, qualunque sia la cifra vinta o persa, a fine stagione i conti riescono magicamente a tornare. Come è possibile?

Questa sera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) mostra un’altra combinazione ricorrente: pacchi con premi altissimi nella fase finale del gioco che richiamano maggiormente l’interesse del pubblico, anche se poi verrà assegnata una vincita povera.

Qui l’esempio pratico: nelle prime 20 puntate di marzo, i due pacchi più ricchi, ovvero quelli da 200.000 e da 300.000 euro, sono presenti per ben 10 volte negli ultimi quattro pacchi, 8 volte negli ultimi tre pacchi e addirittura 6 volte nei due pacchi finali. In particolare, il pacco più alto (quello da 300.000 euro) nelle stesse 20 puntate è presente addirittura 6 volte tra gli ultimi tre pacchi e per ben 4 volte tra gli ultimi due pacchi. Insomma, un pacco che rappresenta solo il 5% dei pacchi totali, in appena 20 giorni, era presente il 30% delle volte negli ultimi 3 pacchi e il 20% delle volte negli ultimi 2 pacchi. Alla faccia della casualità! E non dimentichiamoci che alla Rai paghiamo un canone e i premi ad Affari Tuoi sono elargiti con i nostri soldi.

