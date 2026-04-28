Sinner batte Norrie e vola ai quarti a Madrid: che sudata!

Jannik Sinner torna ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. L’azzurro ha superato il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-2, 7-5, confermando il suo ottimo momento di forma.

Dominio nel primo set per il numero uno del mondo, mentre nel secondo Norrie ha provato a riaprire la sfida, senza però riuscire a fermare la solidità dell’italiano nei momenti decisivi. Per Sinner si tratta dell’ennesima prova di forza stagionale: nei quarti affronterà il vincente della sfida tra Vit Kopriva e Rafa Jodar. Un’impresa epica: e che sudata! Come dice anche il nostro Highlander DJ: