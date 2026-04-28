Salvati cuccioli di cane a Pisa dal canile degli orrori. La “carica dei 107”: i cuccioli salvati da Striscia nel varesotto

È stato sequestrato in provincia di Pisa un allevamento di cani. Circa 100 i barboncini messi in salvo. Dopo gli accertamenti condotti dalla Asl Toscana Centro e dai forestali sono stati rilevati condizioni fatiscenti e uno stato di sovraffollamento della struttura. La proprietaria attualmente è stata denunciata con l’accusa di maltrattamento di animali e abusi edilizi. Striscia, poco tempo fa, si era occupata di un caso simile.

L’incubo, nel caso sollevato dal tg satirico era finito grazie proprio ai nostri servizi. Nel 2025 erano stati finalmente trasferiti in diversi canili della zona i 107 cagnolini di cui si occupava, all’interno della propria abitazione, la donna che abbiamo definito la “collezionista di cani” di Buguggiate (VA). La signora, nonostante il regolamento regionale della Lombardia imponesse un limite di 10 animali, teneva i cani talvolta rinchiusi in gabbie o box, in condizioni precarie. Per questo siamo intervenuti a più riprese grazie ai servizi della nostra Chiara Squaglia.

Primo servizio

Secondo servizio

Terzo servizio

La situazione, come vi raccontavamo all’interno dell’inchiesta di Striscia, era delicata e, affinché potesse intervenire la forza pubblica, occorreva attendere l’esito dell’indagine dell’ATS e l’eventuale mandato della procura competente. La risoluzione del caso aveva poi subito un’accelerazione dopo il peggioramento del quadro seguito ai «problemi di salute della signora, proprietaria dei cani che ha dovuto lasciare la casa per qualche giorno», come precisava il primo cittadino di Buguggiate.